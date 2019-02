Novo presidente da OAB já pediu a cassação de Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (31), o advogado Felipe Santa Cruz, 46, foi eleito o novo presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Conselheiro federal e ex-presidente da OAB-RJ, onde ficou por dois mandatos seguidos, Felipe Santa Cruz irá substituir Cláudio Lamachia e comandará a entidade até 2022.

Pernambucano criado no Rio Grande do Sul, o advogado se formou na PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e tem mestrado em direito e sociologia pela UFF (Universidade Federal Fluminense).

Felipe é filho de Fernando Santa Cruz, militante de esquerda e desaparecido político desde março de 1974. De acordo com o delegado Cláudio Guerra no livro "Memórias de uma Guerra Suja", o corpo de Fernando foi queimado na Usina de Cambahyba, na região de Campos, norte do Rio.

Esse histórico, inclusive, fez com que Felipe pedisse a cassação do mandato de Jair Bolsonaro, então deputado federal.

A desavença começou em 2011, quando, numa palestra na UFF, disse que Fernando Santa Cruz "deve ter morrido bêbado em algum acidente de carnaval".

Em 2016, no comando da OAB-RJ, Felipe pediu a cassação do mandato de Bolsonaro por "apologia à tortura", após o parlamentar ter, durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff (PT), homenageado o coronel Carlos Brilhante Ustra, que comandou o DOI-Codi em São Paulo.

À época, Felipe afirmou que a imunidade parlamentar não poderia ser utilizada para "salvaguardar atitudes criminosas".