Obras de pavimentação serão retomadas na segunda no Butiatuvinha e no Lindoia

Da Redação Bem Paraná com sites

Na segunda-feira (14), a partir das 9 horas, serão retomados os serviços de revitalização do pavimento da Rua Luiz Bozza, entre as avenidas Manoel Ribas e Napoleão Manosso, no Butiatuvinha, em Curitiba.

Também na Na segunda-feira, a partir das 9h, as equipes da Prefeitura retomam as obras de revitalização do asfalto da Rua Roberto Koch, entre as avenidas Santa Bernadete e Henry Ford, no Lindoia.

As informações são do boletim de trânsito da Setran, postadas na sexta-feira (11).