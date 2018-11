Paraná confirma jogo em Londrina e coloca ingressos a R$ 150

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

Os ingressos para a partida entre Paraná Clube e Palmeiras, válida pela 35ª rodada do Brasileirão 2018, começam a ser vendidos nesta sexta-feira (09), a partir das 14h. O jogo está programado para o próximo dia 18 de novembro, às 17h, no Estádio Municipal Jacy Scaff (Estádio do Café), em Londrina. Sócios do Paraná não pagam ingresso.

O Paraná não divulgou detalhes da negociação para levar o jogo, que seria na Vila Capanema, para Londrina.

VALORES

Cadeira

R$ 200,00 (inteira)

R$ 100,00 (meia)

R$ 100,00 (meia entrada solidária) - doador de 1kg de alimento ou um brinquedo destinado às seguintes instituições: Hospital do Câncer de Londrina, Catedral Metropolitana de Londrina e Sociedade Espirita Promoção Social

Arquibancada

R$ 150,00 (inteira)

R$ 75,00 (meia)

R$ 75,00 (meia entrada solidária) - doador de 1kg de alimento ou um brinquedo destinados às seguintes instituições: Hospital do Câncer de Londrina, Catedral Metropolitana de Londrina e Sociedade Espirita Promoção Social

LOCAIS

Óticas Diniz (Londrina)

- Av. São Paulo, 187.

- Av. Souza Naves, 158.

- Rua Sergipe, 428.

- Av. Bandeirantes, 666.

- Av. João Candido, 100.

- Shopping Saul Elkind

- Londrina Norte Shopping

Óticas Diniz (Cambé)

- Av.Inglaterra, 753

Óticas Diniz (Arapongas)

- Av. Arapongas, 580.

Academia Store

- Catuaí Shopping Center

Quem tem direito à meia entrada?

Conforme orientação do Procon/Londrina, tem direito à meia entrada, de acordo com a Lei Federal 12.933/2013, o Estatuto do Idoso, e as Leis Estaduais 13.964/2002 e 15.876/2008:

- Estudantes da rede pública e particular, de ensino presencial ou à distância;

- Pessoas com deficiência e seu acompanhante;

- Jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e cuja renda familiar mensal seja de até dois salários mínimos;

- Idosos acima de 60 anos;

- Doadores de sangue registrados em hemocentro e bancos de sangue de hospitais do Paraná;

- Professores das redes pública e particular do Estado do Paraná.

O que fazer para ter acesso ao benefício?

Para ter acesso ao direito de meia entrada, os beneficiários devem apresentar, conforme o Decreto nº 8.537/2015, que regulamentou a Lei nº 12.933/2013, os seguintes requisitos:

- Estudantes: apresentar a carteira de estudante válida (matrícula ativa), nas modalidades previstas em lei;

- Jovens de baixa renda: pessoa entre 15 e 29 anos, com renda mensal de até 2 salários mínimos, cadastrada no CadÚnico;

- Portadores de deficiência: desde que comprove a condição através do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência ou documento emitido pelo INSS;

- Doadores de Sangue: deve apresentar o documento oficial expedido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná;

- Professores: deve comprovar vínculo empregatício com a Instituição de ensino pública ou particular e apresentar um documento oficial;

- Idosos: apresentação de documentação oficial.