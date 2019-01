Primeira festa do 'BBB' acontece nesta sexta e terá como tema a arte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da formação do superparedão, os participantes do BBB 19 terão a primeira festa do realitynesta sexta (18). O tema está Arte BBB, com direito a mais de 15 obras de arte espalhadas pelo gramado.

A Globo informou que as peças, que estarão dispostas no gramado da casa, são assinadas por designers e artistas plásticos e produzidas em materiais diversos, como aço, ferro, madeira e PVC.

No primeiro paredão do BBB 19, o público deverá votar em quem deseja que fique na casa, e não em quem quer eliminar, como de costume. Isso porque são 14 emparedados, número recorde no programa. Apenas Danrley, Gustavo, e Paula, que ganhou a prova de resistência, estão imunes.

Após oficializar as imunidades no programa ao vivo desta quinta (17), Tiago Leifert decretou o paredão e perguntou se alguém achava que seria o eliminado da vez. "Eu tenho que ficar, pois semana que vem é meu aniversário e quero comemorar aqui", comentou Rízia.

A eliminação será na terça-feira (22).