Seu celular também pode sofrer com o calor nas férias de verão; como protegê-lo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O período entre janeiro e fevereiro é marcado pelas férias e verão, dias que as temperaturas vão às alturas. Nessas ocasiões o celular é indispensável para registrar cada momento em vídeo e foto e compartilhar nas redes sociais, o que exige uma atenção redobrada com o aparelho.

“No mês de janeiro é muito comum recebermos aparelhos danificados, principalmente por água e areia”, diz Rodrigo Bonacorso, gerente de laboratório da Hashtec, rede de microfranquias especializada em reparos rápidos de celulares. Recentemente foi inaugurada uma unidade da franquia no litoral paulista Caraguatatuba para atender a demanda, já que celular, sol e mar não combinam.

Confira abaixo as dicas do especialista da Hashtec para cuidar bem do seu smartphone e não começar 2019 sem ele.

Selfie nas festas de verão

Cuidado ao tirar selfie com os amigos para não derrubar o aparelho no chão e trincar a tela, as capas protetoras são essenciais em caso de quedas. Evite também deixar o aparelho na mesa próximo a líquidos, sempre tem o amigo distraído que esbarra no copo e derrama toda bebida. Caso isso aconteça, seque o excesso do líquido com um pano limpo imediatamente e o mantenha desligado por algumas horas até que seque totalmente. É verdade que o arroz absorve o líquido, mas cuidado! Já recebemos aparelhos com arroz dentro do conector de carga. Se for secar o aparelho com o secador, não utilize o ar quente para não superaquecer a bateria. Se continuar danificado, leve a uma assistência técnica de confiança para realizar o reparo.

Sol e carro fechado

Deixar o celular exposto ao sol pode esquentá-lo e danificar a bateria. Guardá-lo no carro fechado durante o calor do dia também não é a melhor opção, pois cria-se o efeito estufa. Carregue o aparelho sempre com você dentro de uma bolsa ou capa protetora e que fique de preferência na sombra. Se esquecer ao sol ou dentro do carro, feche todos os aplicativos, desligue o celular de imediato e tire a bateria se possível.

Praia, maresia e areia

A praia possui muitos fatores que podem prejudicar um celular. Lembre-se novamente de não deixá-lo exposto às altas temperaturas e opte por uma capa protetora impermeável ou própria para mergulho para tirar fotos à vontade próximo ao mar. Jamais deixe o aparelho em cima da canga ou fora de uma bolsa se não estiver utilizando, a areia arranha a tela do celular e danifica o touchscreen que é sensível, além de danificar o conector de carga e fone de ouvido.

Segurança

Essa época do ano aumenta o volume de perdas, furtos e roubos. Para não começar o ano de 2019 no prejuízo, evite andar nas ruas com o celular no bolso de trás da roupa e deixar em cima da mesa durante uma festa que há pessoas que você não conhece bem.