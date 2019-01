UEL divulga resultado do vestibular nesta sexta-feira

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou nesta sexta-feira (18), o resultado final do Vestibular 2019. A lista dos aprovados em 1ª convocação estará disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), no endereço http://www.cops.uel.br. São ofertadas 2.521 vagas em 51 cursos de graduação e outras 564 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), totalizando 3.085 vagas.

A Cops informa que o Vestibular 2019 registrou 5.982 candidatos aprovados e 2.456 chamados nesta 1ª convocação. Esta edição contou com 20.146 candidatos inscritos. Segundo a coordenadora da Cops, Sandra de Oliveira Garcia, este ano confirmou a tendência de mais mulheres convocadas – são 1.327 mulheres e 1.132 homens.

De acordo com dados da Cops, a 1ª fase o Vestibular contou com estudantes de 25 estados e os convocados são de nove estados, além do Paraná.

O reitor da UEL, Sérgio Carvalho, avalia os resultados. “A UEL faz parte da elite das universidades públicas do Brasil. Sempre entre as bem colocadas nos diversos rankings. Esse fato atrai estudantes de vários lugares do país, no entanto, mais de 80% dos convocados são do Paraná. Isso demonstra a capacidade que a instituição tem de abrigar, primeiramente, os paranaenses, sem deixar de atender os demais”, disse.

O Vestibular 2019 contabiliza 907 candidatos aprovados com origem na escola pública. Um número expressivo, comparado aos 1.090 convocados que concorrem pelo sistema universal. Outro fato que confirma a força e importância da universidade para a cidade é que 1.234 são de Londrina, 380 declararam que são do Norte do Paraná e 546 convocados são de outros estados.

MATRÍCULAS - O candidato convocado deverá realizar a pré-matrícula a partir desta sexta-feira (18) e até 22 de janeiro, no site www.uel.br/portaldoestudante, conforme descrito no Calendário do Manual do Candidato. Ele deverá também enviar à Pró-reitoria de Graduação (Prograd) os documentos necessários para a matrícula, até 23 de janeiro.

A lista completa de documentos pode ser conferida no Manual do Candidato. Já os estudantes classificados e não convocados poderão fazer a declaração de interesse pela vaga em lista de espera, também no período de 18 a 22 deste mês.

CONCORRÊNCIA - Medicina lidera o ranking do concurso 2019, também no sistema de cotas. Na disputa de candidatos negros, independentemente de terem cursado o Ensino Médio em escola pública ou particular, a relação candidato vaga sobe para 123,75. Candidatos cotistas de escolas públicas têm concorrência de 88,06. Negros provenientes de escolas públicas somam 18,38 candidatos por vaga.

O curso de Biomedicina registrou 32,33 candidato/vaga; cotistas negros - independentemente de terem cursado o Ensino Médio em escola pública ou particular - somam 15 candidatos por vaga e os cotistas negros de instituição pública registraram quatro candidatos/vaga.

O curso de Psicologia também apresenta maior concorrência entre os cotistas de instituição pública (32,75), seguido por negros, independentemente de terem cursado o Ensino Médio em escola pública (17 por vaga), e negros de instituição pública (3,75). Outros cursos bastante concorridos foram Design Gráfico matutino (27,09), Medicina Veterinária (25,29), Odontologia (21,03) e Direito matutino (20,27).