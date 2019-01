UFPR é a 9ª melhor universidade do país e a 1ª no Paraná segundo ranking

Sucom/UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi classificada como a 9ª melhor instituição de ensino superior do Brasil e a 1ª no Paraná, de acordo com o University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018-2019.

O foco do sistema de classificação da URAP é a qualidade acadêmica e para mensurar isso a instituição leva em consideração a produtividade científica atual, o impacto e a qualidade das pesquisas e a aceitação internacionais. Cerca de 3.000 institutos de ensino superior de todo o mundo foram classificadas e no ranking internacional a UFPR ocupa a 583ª posição.

Sobre o URAP

O URAP é uma organização sem fins lucrativos que foi estabelecida no Informatics Institute of Middle East Technical University, em 2009. Os membros da equipe do URAP são pesquisadores da METU que participam voluntariamente do URAP Research Lab como serviço público.

O ranking completo pode ser conferido no site http://www.urapcenter.org/ .