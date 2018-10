Veja seis estabelecimentos veganos imperdíveis em Curitiba

Maitê Ritz, Barulho Curitiba

O veganismo é uma filosofia de vida que busca excluir todas as formas de exploração e crueldade com animais, na medida do possível, para alimentação, vestuário e qualquer outa finalidade. Também promove o desenvolvimento de alternativas livres de abuso animal para a utilização humana. Nos últimos anos há uma crescente de restaurantes, produtos, lojas e festivais veganos acontecendo na cidade de Curitiba, que passou a ser chamada de Capital Vegana do Brasil. Conversamos com alguns estabelecimentos para entender as propostas e preparamos uma lista especial para vocês.

LEIA TUDO NO BARULHO CURITIBA