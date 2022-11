O Japão deve reforçar urgentemente suas capacidades militares diante da deterioração do ambiente de segurança nos mares do Sul e Leste da China, bem como ameaças do desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte e a guerra da Rússia na Ucrânia, disse o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, durante um ato internacional de revisão de frota.

Dezoito navios de guerra participaram da revisão de 12 países. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia, Cingapura e Coréia do Sul participaram, e tanto os Estados Unidos quanto a França também enviaram aviões.

A Coreia do Sul participou da reunião pela primeira vez em sete anos, um novo sinal de melhora nas tensas relações entre Tóquio e Seul devido às atrocidades da guerra japonesa.

“O ambiente de segurança nos mares do Sul e Leste da China, especialmente ao redor do Japão, está se tornando cada vez mais terrível”, disse Kishida, citando o aumento de lançamentos de mísseis da Coreia do Norte – um dos quais sobrevoou o Japão no mês passado – e a crescente preocupação com o efeito da invasão russa na Ásia.

“Evitar disputas e buscar o diálogo é importante”, disse Kishida, “mas também é necessário estar preparado para provocações e ameaças à paz e à estabilidade”. Ele reiterou sua promessa de fortalecer significativamente as capacidades militares do Japão dentro de cinco anos.

Ele disse que o Japão deveria construir mais navios de guerra, fortalecer sua capacidade antimísseis e melhorar as condições de trabalho das tropas.

O Japão aumentou progressivamente seu papel de defesa internacional e gastos militares na última década e planeja dobrar seu orçamento militar nos próximos cinco a dez anos para cerca de 2% de seu PIB. O governo atribui o aumento aos padrões da Otan, às ameaças da Coreia do Norte e à crescente agressividade da China.