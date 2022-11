O técnico Luis Enrique recebeu uma boa notícia do departamento médico e vai poder contar com Carvajal e Morata para o jogo de estreia na Copa do Mundo do Catar. Os dois jogadores estavam resfriados e eram dúvidas para enfrentar a Costa Rica na partida desta quarta-feira, pela primeira rodada do Grupo E.

“Hoje de manhã conversei com os médicos e eles me disseram que os dois jogadores estão recuperados e disponíveis para jogar”, afirmou o treinador da seleção espanhola na coletiva de imprensa.

Até mesmo Guillamón, que também estava entregue ao departamento médico, apresentou melhoras. Mas em relação ao jogador do Valência, a tendência é que ele espere mais pouco para utilizá-lo.

Na coletiva, Luis Enrique ainda achou tempo para falar de quem não está mais com a delegação espanhola. O treinador lamentou o corte do lateral esquerdo José Gaya já na fase final de preparação para o torneio e disse que precisou usar a razão ao invés do coração.

“Tanto os médicos como as pessoas externas que eu consultei disseram que era uma lesão de quinze dias de recuperação. Ele não poderia contar com ele nas duas primeiras partidas. Tomei uma decisão pensando no time. Se eu o mantivesse, e o Jordi Alba se machucasse, eu ficaria sem um lateral-esquerdo em ótimas condições”, comentou o treinador.

Por fim, o comandante espanhol falou das qualidades de Gaya e classificou o corte como uma fatalidade. “Gaya deu azar. Ele é um fenômeno e eu gosto dele maravilhosamente. Aprecio muito o seu futebol, mas tenho que ter a cabeça de um técnico de seleção. São as leis do universo. Agora, o Gaya vê tudo negativo, mas no futuro, vai percebeu algo de positivo (nessa situação).

A Espanha, que está no Grupo da Copa do Mundo, estreia nesta quarta contra a seleção da Costa Rica às 13h (horário de Brasília). No mesmo dia, um pouco mais cedo (às 10 horas), a Alemanha encara o Japão completando a primeira rodada da chave.