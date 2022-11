Reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, passa a integrar equipe de transição do presidente eleito Lula

O reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca integra o grupo de Educação no governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome dele foi anunciado na tarde desta segunda-feira (14) pelo coordenador-geral da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Sai o resultado da primeira fase do vestibular da UFPR 2022

A UFPR divulgou nesta segunda-feira (14/11) a relação de candidatos convocados para a segunda fase do Vestibular 2023. A lista está disponível no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br). São 10.014 classificados, que disputam 5291 vagas em 124 cursos, distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Também foram convocados 554 treineiros.

Mãe atira faca na cabeça da filha de 8 anos na Grande Curitiba

Uma menina de 8 anos foi esfaqueada pela própria mãe em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O caso foi registrado no Jardim Roma na noite da última quarta-feira, 9 de novembro, mas só foi revelando na sexta-feira, 11 de novembro.

Estrutura de globo gigante de Natal desaba e deixa um trabalhador ferido na Grande Curitiba

A estrutura do globo de luz que estava sendo montada na Praça da Bíblica para o Natal Iluminado de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, caiu na tarde desta segunda (14) e deixou um trabalhador com ferimentos moderados. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital.

Fiocruz identifica nova subvariante da Ômicron no Brasil

A Fiocruz identificou o surgimento de uma nova subvariante da Ômicron no Brasil, especificamente no estado do Amazonas, nomeada de BE.9, segundo o G1. Os estudos da fundação se iniciaram logo após o ressurgimento de casos no Amazonas na metade de outubro, na qual a média móvel semanal de novas infecções do estado saltou de 230 casos para quase mil. A BE.9 compartilha algumas mutações com a BQ.1, a variante mais notável atualmente no País.

Cães da raça Rotweiler atacam e ferem duas idosas no bairro Portão, em Curitiba

Duas idosas ficaram feridas na tarde desta segunda (14) após serem atacada por dois cães da raça Rotweiler na esquina das Avenida Kennedy com a Rua Morretes, no bairro Portão, em Curitiba. As duas idosas passeavam com um cachorro de pequeno porte.

Encontrado o corpo de jogador de futsal de 16 anos que se afogou em Guaratuba, no Litoral do Paraná

Bombeiros procuravam nesta segunda (14) de manhã um adolescente de 16 anos que desapareceu após se afogar em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O corpo dele foi encontrado por volta das 14h45. Participaram das buscas helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), mergulhadores e motoaquáticas.

Curitiba deve ter cinco dias seguidos de sol, prevê Simepar

No feriado da Proclamação da República, o sol volta a predominar em praticamente todas as regiões paranaenses, com destaque também para a amplitude térmica. Apenas na madrugada é que ainda ocorre uma maior variação da cobertura de nuvens, principalmente nos municípios mais próximos das áreas de divisa com São Paulo. Ao longo do dia as temperaturas se elevam rapidamente, com ênfase entre as faixas oeste e norte do Estado.

Parada da Diversidade de Curitiba altera o trânsito no Centro Cívico no feriado; veja como fica

Motoristas que trafegarem pela região do Centro Cívico nesta terça-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, deverão ficar atentos às mudanças no trânsito para a realização da Parada da Diversidade. O evento celebra a comunidade LGBTQIA+. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão orientar pedestres e motoristas ao longo do dia. O primeiro bloqueio acontece a partir das 11h, uma hora antes do início da concentração do público na Praça 19 de Dezembro. O acesso à Rua Barão do Serro Azul pela Rua Inácio Lustosa permanecerá bloqueado até o fim da marcha para garantir a segurança dos participantes.

Paraná Clube está oficialmente fora da Copa do Brasil de 2023

O Paraná Clube está oficialmente fora da Copa do Brasil de 2023. O time tinha esperanças em uma combinação de resultados para garantir lugar na próxima temporada da competição nacional Rebaixado no Campeonato Estadual deste ano, o Paraná Clube poderia entrar na Copa do Brasil pelo Ranking da CBF. Para isso, América-MG e Santos teriam que terminar entre os nove primeiros do Brasileirão. Dois times entre Fluminense, Corinthians ou Atlético-MG teriam também que ficar fora do G-9. Mas nada disso aconteceu.