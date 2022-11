BPMOA

Bombeiros procuravam nesta segunda (14) de manhã um adolescente de 16 anos que desapareceu após se afogar em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O corpo dele foi encontrado por volta das 14h45. Participaram das buscas helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), mergulhadores e motoaquáticas.

Segundo informações dos bombeiros, o adolescente é jogador de futsal em Campo Mourão e estava acompanhado de um amigo. Eles entraram no mar por volta das 8 horas entre a Praia Central e a Volta de Canoas quando começaram a se afogar. O amigo dele conseguiu ser resgatado por um guarda-vida.

Antes da temporada de verão começar, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça orientações para que os veranistas possam aproveitar com segurança as atividades de lazer em águas. A preocupação se dá por conta do número de resgates de menor risco, atendimentos de afogamentos de extrema gravidade e óbito no Paraná.

Em 2021, o CBM atendeu 1.060 ocorrências. Neste ano, até o momento, já foram registrados 749 incidentes da mesma natureza. A temporada começa oficialmente no final de dezembro, mas desde já há movimento nas praias e rios.