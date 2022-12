Queda da barreira na BR-277, na altura do Viadutos dos Padres, sentido litoral –

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que as obras no quilômetro 42 na BR-277, no litoral do Paraná, devem começar nesta segunda-feira (5). Para o trabalho ser iniciado, segundo a nota, é necessário haver condição climática favorável.

Em outubro cerca de trinta toneladas de pedras desmoronaram sobre a pista, interditando parte da rodovia. As faixas no sentido litoral foram totalmente bloqueadas.

O DNIT selecionou a empresa que deve fazer as obras de contenção na BR-277 um mês após o acidente. O órgão federal decretou que a situação é uma emergência e, por isso, foi permitida a dispensa de licitação para contratar a empresa. O valor da obra, que prevê a fixação de uma tela metálica na pedra, está estimado em R$ 1,6 milhão.

DNIT informou que irá monitorar outros pontos para avaliar se há risco em outros trechos. Na última quarta-feira (30), o trecho foi parcialmente liberado. Os veículos foram autorizados a trafegar em pista simples, do km 39,5 ao km 42 nos dois sentidos.