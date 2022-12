Reprodução/vídeo

O Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida, denunciou criminalmente Paulo Cezar Bezerra da Silva, identificado, como agressor de um músico negro Odivaldo Carlos da Silva,o Neno, em Curitiba. O crime aconteceu em 22 de novembro em uma rua no Centro da capital e foi filmado por câmeras de segurança – as imagens repercutiram nacionalmente na imprensa e nas redes sociais. O MPPR sustenta a prática de duas tentativas de homicídio triplamente qualificado e injúria racial. Além do músico, ele agrediu outro homem, também em uma rua central de Curitiba.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI