Antônio Cruz/Agência Brasil

O preço do frete em novembro de 2022 aumentou em todas as praças analisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) conforme divulgado na edição de dezembro do Boletim Logístico, publicado no site da estatal.



A variação de preços oscilou entre 9% (na rota Campo Mourão a Paranaguá) e 96% (na rota Cristalina a São Simão-GO), na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em contrapartida, na comparação com outubro de 2022, constata-se estabilidade ou pequenas variações.



A demanda de novembro ficou mais fraca por causa da entressafra.