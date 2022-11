Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (9), para cumprir 14 mandados de buscas e apreensões e 4 mandados de prisões temporárias contra uma organização criminosa responsável por aplicar o golpe do motoboy. As ordens judiciais estão sendo cumpridas na cidade de São Paulo.

