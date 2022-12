O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 7, formaliza a exoneração de Esteves Colnago do cargo de secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, retroativa a 1º de dezembro. O anúncio da saída já havia sido feito pelo Ministério da Economia no último dia 2.

Colnago deixa o cargo “a pedido” e irá cumprir quarentena de seis meses.

Para o lugar dele, a pasta da Economia escolheu o atual secretário especial adjunto do Tesouro, Júlio Alexandre, que atuará como substituto até o fim do ano, quando termina o mandato do governo Bolsonaro. A nomeação ainda não foi publicada.

Analista de carreira do Banco Central, mestre em Economia, Colnago já foi ministro do Planejamento. Em nota, o Ministério da Economia disse que Colnago agradeceu ao ministro Paulo Guedes “pela oportunidade de ter feito parte da equipe do ME desde o início deste governo”.

Ele estava no cargo de secretário especial desde outubro de 2021. Antes, foi chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério.