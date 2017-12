Sonar detecta 'novo contato' que pode ser de submarino desaparecido

A Marinha da Argentina informou ontem (23/12) que um sonar teria detectado "um novo contato" na busca pelo submarino argentino desaparecido desde o dia 15 de novembro no Atlântico Sul, com 44 marinheiros a bordo.

O submersível russo "Panther plus" serão o responsável por analisar esse novo contato, disse ainda a Marinha sem revelar mais informações. O navio de pesquisa oceanográfica americano Atlantis também continua suas buscas pelo San Juan, mas sem esperanças de encontrar sobreviventes - acredita-se que o submarino tenha explodido.

Nas últimas semanas, a Marinha já havia relatado alguns "contato" dos sonares, que detectaram anomalias no fundo do mar. Os resultados das buscas, porém, não foram positivos, sendo que um deles acabou por ser de um barco de pesca que afundou no oceano há vários anos.

O episódio, inclusive, acabou inaugurando uma crise política dentro da Marinha argentina, o que levou à demissão do chefe da entidade, o almirante Marcelo Srur, na semana passada.