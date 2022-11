Marcello Casal Jr/ABr

Estudo mostra que o Brasil é o 2º maior mercado quando o assunto é online dating e nos últimos meses o “Golpe do Tinder” já corresponde a mais da metade dos sequestros de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, 45 dos 75 casos instaurados na capital neste ano foram cometidos com a ajuda de aplicativos de relacionamento, sendo o Tinder e o Inner Circle os apps mais usados pelas vítimas.

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos online do site MeuPatrocínio deu uma entrevista ao SBT no último sábado (19), onde ressalta que além do cuidado que as plataformas em geral têm para manter o ambiente seguro é preciso ter cautela ao ir em encontros.



Os usuários devem ter alguns cuidados os quais a plataforma não pode controlar.

“A segurança é algo de suma importância e as plataformas online tem investido bastante nesse tipo de infraestrutura visando manter um ambiente propício para que os usuários possam se relacionar com mais tranquilidade. Verificação de fotos e de antecedentes criminais, por exemplo, já existe em nossa plataforma. Fora isso, é muito importante estar atento e fazer o máximo para conhecer a pessoa antes de seguir para um date, chamadas de vídeo ajudam bastante nesses casos e ao sair, procurar sempre lugares públicos e avisar a pessoas próximas com quem e onde você está.” afirma Caio Bittencourt.





O especialista separou 4 dicas mais que necessárias para você fazer um encontro seguro e evitar problemas no encontro com um desconhecido:

Faça chamadas de áudio e vídeo

Nada melhor do que ouvir, mas também dar uma cara ao rosto de alguém que você tanto fala, não é mesmo? Então para garantir que a pessoa que você está conversando realmente existe e é quem diz ser, crie aquele clima para uma chamada de vídeo, tenha certeza que ela existe. Faça tudo para que você possa se sentir segura, e se caso você não sinta confiança, ou sinta que a pessoa do outro lado esteja faltando com a verdade, não pague para ver. Não vá ao encontro dela.

Marque um encontro em um lugar público e monitorado

Marque sempre seus encontros em um local que seja público, que você conheça bem e que se possível seja monitorado com câmeras. Quanto mais você conhecer do local que você está indo, melhor. Shoppings, restaurantes, locais bem movimentados, etc. Evite ir para aquela fazenda mais longe, para a casa da pessoa ou casa de amigos dessa pessoa em um primeiro encontro.

Avise seus amigos sobre seu encontro

Avise pessoas próximas, amigos ou familiares. Passe todas as informações que você tiver sobre quem você está encontrando e os detalhes do local. É melhor que alguém saiba e possa ser o seu refúgio caso você precise, do que acabar ficando na mão.

Siga a sua intuição

Feeling, às vezes pode parecer que não, mas ele é muito importante e pode te dizer tudo o que você precisa saber. Se você não se sentir confiante ou confortável com o encontro, desista. Não vale ir ao encontro de uma pessoa desconhecida que não te passa confiança.

