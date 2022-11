Mac Lovio e Bruno Gouveia: aquece para o festival de rock que acontece no final do mês (Crédito: Franklin de Freitas)

Já começou o ‘esquenta’ para um dos maiores festivais de rock do país, o Prime Rock Brasil que acontece no final deste mês (no dia 26 de novembro) em Curitiba. Nesta sexta-feira, a capital paranaense foi palco para a avant-premiére, realizada no White Hall Jockey Eventos e que contará com apresentação do Biquini – uma das bandas mais importantes do rock brasileiro e que abandonou o Cavadão no nome.

Uma das mais influentes bandas do rock brasileiro desde a década de 80, o Biquini participou em julho da última edição do evento, em Belo Horizonte (MG). Segundo Bruno Gouveia, vocalista da banda, o festival é uma experiência encantadora. “Quando o Prime Rock veio em 2018 eu lembro que estávamos fazendo um show. Ficamos encantados com o evento”, recorda ele, que participou da última edição em Curitiba, em 2019 na Pedreira Paulo Leminski.

Já Mac Lovio Solek, fundador do Prime Rock Brasil, ressalta a alegria de poder voltar a realizar o festival de rock nacional. “O Prime nasceu de conversas de camarim, aquilo ficou na minha cabeça. Aí surgiu o festival do Rock nacional e estamos muito felizes de voltar com o Prime Rock”.

O festival dos clássicos do rock nacional que está marcado para o final do mesmo mês, no dia 26 de novembro , novamente na Pedreira Paulo Leminski. O line-up conta com Jota Quest, Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz, Nando Reis e Colomy.

SERVIÇO:PRIME ROCK BRASIL

Realização: Prime

Quando: 26 de novembro de 2022 (Sábado)Local: Pedreira Paulo Leminski (R; João Gava, s/n)HORÁRIOS: Abertura dos portões: 12h / Início dos shows: 14hs.

INGRESSOS:

Vendas: Online: www.blueticket.com.br e através dos e nos postos de venda credenciados conforme divulgação oficial

Classificação etária: 18 anos. De 16 a 18 anos acompanhados de um maior responsável. De 12 a 16 anos apenas acompanhados com o pai ou mãe ou responsável legal. Informações para o público: instagram oficial – @primerockbrasil.curitiba