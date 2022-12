Bolivar Alencastro

A primeira edição do Encontro Internacional de Mulheres da Cena – Edição “Reverbe” começa no dia 13, e segue até o dia 18 de dezembro, em Curitiba, ocupando o prédio da Alfaiataria, o Teatro José Maria Santos e o Sesi Paula Gomes, além de outros espaços públicos e privados da cidade, como a Galeria Júlio Moreira, a Boca Maldita e o Wonka Bar, com intensa programação artística e formativa. O evento é uma realização da Alfaiataria Espaço de Artes em parceria com a Núcleo – Produção, Cultura e Desenvolvimento, vinculado diretamente à rede internacional The Magdalena Project e apresenta trabalhos nacionais e internacionais criados, produzidos e atuados por mulheres.

A proposta é criar um ambiente de convívio e imersão criativa com o objetivo de extrapolar os espaços de compartilhamento e aprofundar questões, práticas de trabalho e criação e também perspectivas reverberantes de presente e futuro do teatro. O Encontro traz uma programação imersiva com cinco dias de oficinas, mesas de conversas, falas públicas, mostras de processos e de participantes, performances, espetáculos e programação paralela com exposição, leituras públicas e intervenções urbanas, abarcando outras expressões artísticas.

Todas as outras atividades são abertas para a população de forma gratuita, com ingressos sendo distribuídos com uma hora de antecedência no local de cada ação, com exceção das Oficinas que são exclusivas para as participantes de várias regiões do Brasil e da América Latina que já se inscreveram na edição com antecedência. A população curitibana terá acesso a oito espetáculos nacionais e internacionais, com artistas de estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e de países como México e Dinamarca. Além dos espetáculos, a programação paralela do Encontro é composta por cinco propostas que reúnem artistas que transitam pelos campos da literatura, música, cinema e artes visuais.

A edição curitibana é idealizada e produzida por Janaina Matter e Greice Barros, que assinam a curadoria juntamente com Stela Fisher (Paraná) e Nana Sodré (Pernambuco), e Luana Navarro (Paraná) nas ações paralelas. O evento está diretamente vinculado ao The Magdalena Project, uma rede mundial, dinâmica e intercultural de mulheres nas artes cênicas e na performance, criada em 1986 no País de Gales por Jill Greenhalgh, com o intuito de abrir espaço para trabalhos criados à partir da perspectiva de mulheres e facilitar a discussão crítica, apoio e treinamento.

Para as realizadoras do Encontro, essa primeira edição é ainda um projeto piloto que está sendo construído coletivamente por muitas pessoas que chegam para somar de diversas formas e por verem a necessidade de criar cada vez mais espaços múltiplos e horizontalizados para fruição dos trabalhos. “Vejo como um grande movimento de rede, de encontro, de criação e aprendizado, um espaço de muita ebulição, com e para mulheres plurais em suas corpas e criações”, diz Greice Barros.

Elas reforçam que o caráter dessa primeira edição vai de encontro a uma experimentação enquanto evento, na busca por outras formas de estar coletiva e criativamente, diferente dos formatos de festivais. “Nosso desejo é o fortalecimento de um espaço de partilha, imersão e vivência, que possam reverberar para além das escolhas estéticas e das fronteiras geográficas”, conclui.

SERVIÇO

Encontro Internacional de Mulheres da Cena – Edição Reverbe

De 13 a 18 de dezembro de 2022

Entrada gratuita com retirada de ingressos uma hora antes no caso dos espetáculos

Classificação indicativa: 18 anos

Locais: