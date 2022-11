Com cerca de 2 km de extensão, o novo binário das ruas Santa Catarina e Eugênio José de Souza/Palmeiras, no bairro Água Verde, começa a funcionar na terça-feira (8/11), às 11h. A mudança também irá ocasionar alterações no trajeto de três linhas do transporte coletivo.

SAIBA QUAIS as linhas e as alterações

Com a mudança, a Rua Santa Catarina passa a ter sentido único de circulação da Guilherme Pugsley para a Rua Sergipe e a Eugênio José de Souza da Rua Sergipe para a Avenida dos Estados. A Rua Palmeiras passa a ter sentido único de circulação da Avenida dos Estados para a Rua Guilherme Pugsley.

Além das mudanças de sentido único, também haverá alterações na preferência de tráfego em quatro pontos.

VEJA AQUI quais serão as alterações

Melhor circulação

As mudanças são implantadas pela Superintendência de Trânsito (Setran) para melhorar a circulação e ligação viária na região. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.

Para que o binário pudesse ser implantado, outros seis trechos de ruas do bairro tiveram sentidos alterados na última quinta-feira (3/11) e melhorias foram executadas pela Prefeitura na região.

Transporte coletivo

A implantação do novo binário irá alterar, a partir de terça (8/11), o trajeto de três de linhas de ônibus: 160 JD. Mercês/Guanabara, 661 Lindoia e 662 Dom Ático. Juntas, essas três linhas transportam cerca 2.090 passageiros em dias úteis.

A linha 160 JD. Mercês/Guanabara terá seu itinerário alterado para as ruas Prof. Luiz César, Santa Catarina e Amazonas. Os ônibus terão novos pontos de parada na Rua Prof. Luiz César, entre a Murilo do Amaral Ferreira e a Palmeiras.

O itinerário da linha 160 JD. Mercês/Guanabara passa a ser circular no bairro a partir do ponto na Rua Amazonas, entre as ruas Santa Catarina e Eugênio José de Souza, e terá novo ponto final, entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro (sentido Centro).

Serão desativados os pontos de parada das ruas Amazonas (entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo), São Paulo (entre as ruas Pará e Maranhão) e Rio de Janeiro (entre as ruas Maranhão e Pará e entre as ruas Pará e Amazonas.

As linhas 661 Lindoia e 662 Dom Ático terão itinerário alterado para as ruas Eugênio José de Souza, São Cristóvão e Santa Catarina (sentido bairro) e para as ruas Sergipe e Eugênio José de Souza (sentido Centro).

As linhas terão novos pontos de parada na Rua São Cristóvão, entre a Eugênio José de Souza e Santa Catarina (sentido bairro), e na Eugênio José de Souza, entre as Ruas Sergipe e Alagoas (sentido centro).

Serão desativados os pontos de parada da Rua Alagoas, entre Eugênio José de Souza e Santa Catarina.

Preferenciais

Além das mudanças de sentido único, também haverá alterações na preferência de tráfego em quatro pontos. São eles: