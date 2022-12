Geovane (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O volante Geovane Meurer, 20 anos, viverá um início de ano dos sonhos no Coxa. O atleta, inscrito no elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem estreia marcada para terça-feira (3) frente ao São José e entende que a seriedade e compromisso em cada partida são a chave do sucesso do Coritiba na competição.

“A Copinha é algo muito diferente. O nível das equipes aqui sobe muito, todos os times e jogadores querem vencer esse torneio. Por isso precisamos tentar um passo de cada vez. Não podemos entrar na marra achando que existirá algum jogo fácil. Se jogarmos com seriedade e maturidade, podemos alcançar grandes feitos aqui”, disse.

Geovane também está na lista de atletas que podem ser aproveitados no elenco principal na primeira fase do Paranaense 2023. O pensamento da direção da equipe é dar espaço para as categorias de base para depois entrar com a equipe titular no mata-mata.

Além do São José, o Coxa enfrentará ainda o Guarulhos (SP), no dia 6, e o Flamengo (SP) no dia 9 tentando se classificar no Grupo 16 da Copinha. Geovane, campeão com a camisa do Coritiba na Copa do Brasil sub-20 de 2021, despista a possibilidade de adicionar a Copinha em sua galeria e reafirma a importância de entrar com seriedade em todos os jogos.

“Seria incrível já conquistar mais um título com esse clube em tão pouco tempo. – risos – Mas como disse antes, o nível nessa competição é muito alto. Precisamos focar uma partida de cada vez, seriedade é a chave de todas as partidas”, afirma o meio-campista.

No sub-20 do Coxa, Geovane já conta com 30 partidas oficiais disputadas, contribuindo com um gol marcado. O atleta também já teve passagem pela categoria de base do Grêmio de 2015 a 2017.