Barrera, à esquerda (Crédito: Divulgação/facebook.com/nacionaloficial)

O Coritiba está tentando a contratação do meia-atacante Jarlan Barrera, 27 anos, do Atlético Nacional, de Medellín. A informação partiu da imprensa colombiana. O clube paranaense tenta um empréstimo com opção de compra fixada em contrato.

O jogador, que tem contrato com o clube colombiano até junho de 2025, entrou na seleção dos melhores do campeonato nacional em 2021 e foi o segundo melhor da edição 2019 no ranking Sofascore. Na Libertadores 2021, foi o quinto melhor jogador da competição, com notá media 7,63, no ranking Sofascore – o primeiro lugar ficou com Arrascaeta, do Flamengo, com 7,75.

Sobrinho do lendário Carlos Valderrama (61 anos, meio-campista colombiano nas Copas de 1990, 94 e 98), Barrera ficou conhecido no Brasil por perder um pênalti na prorrogação da final da Copa Sul-Americana de 2018, contra o Athletico Paranaense, quando defendia o Junior Barranquila.

HISTÓRIA

Meia ofensivo e que também joga pelas pontas, Barrera surgiu no Junior Barranquila. Estreou profissionalmente em 2014 e ficou no clube até 2018, somando 166 jogos e 29 gols. Em seguida, teve passagens apagadas por Tigres (México) e Rosario Central (Argentina). Chegou ao Atletico Nacional em 2019 e já soma 144 partidas, 32 gols e 14 assistências.

SELEÇÕES

Barrera jogou o Sul-Americano Sub-20 de 2015 (8 jogos, 2 gols e 2 assistências) e o Mundial Sub-20 de 2015 (4 jogos e 1 assistência). Nunca jogou pela seleção principal, mas chegou a ser convocado pelo técnico José Pekerman em 2016.

POSIÇÃO

No Coritiba, Jarlan Barrera jogaria centralizado como camisa 10, bem próximo dos centroavantes e dos pontas. Ele atuou parte da carreira (cerca de 40 jogos) como meia-ponta pela direita.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará) e Fernando (Chapecoense)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO), Galarza* (Vasco) e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Matheus Sales