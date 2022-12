Nathan Mendes (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba planeja comprar 50% dos direitos econômicos do lateral-direito Nathan Mendes, 20 anos. O jogador pertence ao São Paulo e está emprestado ao clube paranaense até março. A diretoria do Coxa demonstrou interesse em exercer a cláusula de prioridade de compra estabelecida em contrato. O valor estipulado previamente no acordo é US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O restante permanece com o clube paulista.

Formado na base do São Paulo, Nathan Mendes trabalhou nas categorias de base com o técnico Alex (ídolo do Coritiba e craque da seleção brasileira nos anos 90 e início dos anos 2000).

No Coritiba, Nathan disputou dez partidas em 2022 – cinco como titular. O jogador demonstrou boa capacidade física e qualidade no apoio ao ataque. Foi utilizado também como meia-ponta (extremo) em alguns jogos.

Após o fim da temporada 2022, o Vasco chegou a entrar em contato com o São Paulo para contratar o jogador. No entanto, o Coritiba tem prioridade na negociação.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará) e Fernando (Chapecoense)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO), Galarza* (Vasco) e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Matheus Sales