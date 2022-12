Kaká, embaixador da Next Academy (Crédito/Divulgação/Next Academy)

Consolidada como a principal academia de futebol e educação de toda a América Latina e já tendo encaminhado mais de 2500 atletas para jogar futebol em universidades dos Estados Unidos, a Next Academy lança agora um programa para crianças de 5 a 13 anos, a Rise Academy. O embaixador do projeto é o pentacampeão Kaká, que abraçou a proposta por ela trazer um novo conceito de formação. Além de uma metodologia de campo muito eficaz, serão trabalhadas 21 habilidades socioemocionais da criança, como ética, empatia, protagonismo e autogestão.

“Pretendemos formar uma nova geração de atletas e também de indivíduos. Jovens capazes de buscar grandes oportunidades por meio do futebol mas que também tragam impacto para o mundo de outras formas”, comenta o diretor da Rise Academy e da Next Academy em Curitiba, Arthur Klas.

O lançamento da Rise Academy em Curitiba acontecerá em dois grandes eventos, o Rise Day. Nos dias 3 e 10 de dezembro as famílias vivenciarão a experiência de ser um atleta Rise. As vagas para o dia 3/12 já estão esgotadas. Para informações sobre o evento deve-se enviar mensagem no Instagram @riseacademycuritiba ou pelo whatsapp (41) 98700-4444.