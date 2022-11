Você sabe o que é um fervedouro? Com as dicas da agência Diego Tour, vamos explicar do que se trata essa atração natural, principal ponto turístico do Jalapão!

Em Tocantins, há um lugar sensacional que você precisa conhecer: o Jalapão. Muitas pessoas pensam que trata-se de uma cidade do Estado, porém compreende uma região que contempla 5 (cinco) áreas de conservação, incluindo um parque estadual, que fica a cerca de 350 km da capital, Palmas.

Os principais fervedouros do Jalapão no Tocantins

Mas vamos ao que interessa: o que são fervedouros, afinal? Nada mais são que nascentes de rios subterrâneos, que não possuem espaço para vazão de água, e por esse motivo, formam-se “piscinas naturais”.

E sabe o que é o mais interessante? Você não afunda nos fervedouros. Isso mesmo! Esse fenômeno acontece, porque a pressão realizada pela água que deriva do lençol freático (reserva de água subterrânea originada pela infiltração do acúmulo de água no solo e rochas), permite que as pessoas fiquem flutuando na água. Não é um máximo? Se você não sabe nadar, está aí mais um motivo para você visitar essas maravilhas sem medo de ser feliz!

Agora que você já sabe o que é um fervedouro e como ele é formado, abaixo vamos listar os 5 fervedouros mais requisitados da região!

Fervedouro do Ceiça

Este é o fervedouro mais famoso e mais visitado de Jalapão. E também é o primeiro a ser descoberto e divulgado para o público. A pressão da água é intensa, o que facilita a flutuação na água. A forma do fervedouro é redonda, com águas cristalinas em meio a bananeiras com tons extremamente verdes. O acesso é fácil e não há trilha para andar. A lotação máxima é de 10(dez) pessoas ao mesmo tempo.

Valores

O custo de ingresso por pessoa é de R$20,00.

Fervedouro Bela Vista

Como o próprio nome já diz, este é o fervedouro considerado o mais bonito de Jalapão. Além disso, a piscina do fervedouro é a maior entre todos que estão abertos para a visitação. Conta com 9(nove) nascentes e foi criado e aberto para o público em 2015. Tem 15 metros de diâmetro de água transparente e um tom de azul exuberante. Também há um mirante, onde é possível tirar fotos de um ângulo acima da água, o que faz desse atrativo ser um dos mais visitados entre os fervedouros. Afinal, quem não quer tirar fotos super descoladas e postar nas redes sociais? Além disso, nesse local, é permitido realizar mergulho noturno. É um espaço bem estruturado com restaurante buffet livre. A capacidade máxima também é de 10(dez) pessoas.

Valores

Serve almoço e jantar (buffet livre por R$35,00) e também área de camping (valores a consultar).

O custo do ingresso por visitante é de R$15,00.

Fervedouro do Alecrim

Esse fervedouro é parecido com o de Bela Vista citado acima, porém a água é de tom mais esverdeado, sendo a única piscina da região nesta cor. Neste lugar não há infraestrutura de hospedagem e restaurante. Mas ainda assim, vale muito a pena a visita! A capacidade desse fervedouro é de 6 (seis) pessoas por vez.

Valores

O custo da entrada é R$10,00 por visitante.

Fervedouro do Encontro das Águas

A piscina leva este nome por uma razão: é o encontro entre o Rio do Sono e o Rio Formiga, rios considerados também pontos turísticos. O fervedouro é o menor de todos e tem a pressão mais forte das águas comparando com os outros. Incrível, né? Também é possível sentir a diferença de temperatura nesse fervedouro devido a este encontro dos rios. O seu acesso é fácil e o carro chega próximo ao local. A capacidade é de apenas 6 (seis) pessoas por vez.

Valores

O custo da entrada é de R$15,00.

Fervedouro do Buritizinho

Este fervedouro é marcado por Buritis, que são palmeiras aquáticas, sendo mais abundante em áreas do cerrado brasileiro. Diferencia-se das demais pelo seu formato de gota. Incrivelmente azul e com água transparente, esta última, inclusive, marca registrada de todos os fervedouros! Sua nascente é mais profunda e por isso a sensação de flutuação não é tão intensa. Próximo ao Fervedouro do Buritizinho. você encontrará o Rio Formiga, onde é possível tomar um refrescante banho, praticar boia cross e pular de um balanço preso à árvore.

Também no local, há restaurante com comida caseira à vontade, com o mesmo padrão de preço de outros fervedouros.

Valores

Restaurante buffet livre: R$35,00 por pessoa.

A capacidade é para 6 (seis) pessoas no total. O custo de entrada é de R$15,00.

Geralmente, quando há muitos turistas nos fervedouros, costuma-se formar filas. Nestas situações, o tempo estimado para curtir as piscinas naturais é de aproximadamente 10 minutos.

Observações importantes: quando entrar no fervedouro, não leve consigo objetos pessoais, pois corre os risco de perder fácil, pois apesar de você flutuar, seus pertences podem afundar. Os preços também podem variar de acordo com a temporada. Ainda, é proibido o uso de protetores solares e repelentes quando for entrar nas piscinas naturais. Até porque os fervedouros são cercados por uma extensa vegetação, como bananeiras e palmeiras, o que impede a incidência de luz solar diretamente aos turistas.

Por fim, podemos concluir que os fervedouros do Jalapão são destinos indispensáveis para a sua viagem. Entrar em uma piscina natural, ciente de que, por mais que você não tenha práticas de natação, poderá desfrutar sem medo de entrar na água e se afogar!Por mais que você queira afundar, não conseguirá! E essa característica é o que difere dos demais pontos turísticos, os quais você já tenha visitado! Aproveite a sua viagem e descanse neste paraíso com o Diego Tour!

Matéria em parceria com a RM3 Digital (site).