Alemã anuncia volta às corridas e relembra acidente 'surreal' em Macau

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A alemã Sophia Floersch voltará às corridas em 2019 e continuará com a equipe Van Amersfoort Racing (VAR). A informação foi divulgada pelo próprio time em nota oficial nesta quinta-feira (13).

Floersch correu pela Van Amersfoort em 2018, quando disputou a Fórmula 3 europeia e o Grande Prêmio de Macau. Na prova, que reúne anualmente pilotos de diversas divisões da F-3 ao redor do mundo, ela sofreu um grave acidente.

Em 2019, a alemã disputará a Fórmula European Masters, categoria que substituirá a F-3 europeia –esta, por sua vez, se unirá à GP3 para a criação da Fórmula 3. A F-European terá nove etapas, com três corridas cada.

“Estou convencida de que a Fórmula European Masters é a categoria perfeita para mim”, disse Floersch na nota da equipe. “O carro é fantástico, e ela oferece a jovens pilotos a categoria de aprender muito. Vou adorar continuar competindo com a VAR, onde me sinto realmente à vontade.”

A alemã voltou para casa após uma cirurgia em Macau, e tem trabalhado em sua reabilitação para voltar as pistas. Com o anúncio de sua volta às corridas, ela demonstra incredulidade diante do acidente que sofreu.

“Quando eu assisti ao vídeo do meu acidente pela primeira vez, senti algo surreal. Sei que tive sorte e sou muito grata à Dallara [responsável pelos chassis] por um carro tão seguro”, disse a alemã. “Já posso começar com treinos leves e espero poder estar de volta ao cockpit na primavera”, completou. Na Europa, a primavera começa em março.