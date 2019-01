Atlético-MG passa pelo Juventus e avança à terceira fase da Copinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O time júnior do Atlético-MG está na terceira fase da Copa São Paulo. Nesta tarde de sábado (12), o Galinho foi ao Estádio Rua Javari para enfrentar o Juventus, e triunfou sobre os donos da casa pelo placar de 2 a 1, seguindo 100% e garantindo sua vaga na fase seguinte.

A primeira etapa começou arrasadora. Em menos de 20 minutos, todos os três gols foram marcados. Aos 11, Igor Reis recebeu de Alerrandro e tocou na saída do goleiro para abrir o placar para os mineiros. Sete minutos mais tarde, foi a vez de Igor Reis cruzar e Bruninho aumentar o marcador.

O Juventus descontou no lance seguinte, com Luizinho, em chute forte dentro da área. Ainda antes do intervalo, o Galinho quase aumentou com um voleio de Pedro Luca e a finalização de Hélio Júnior, que explodiu na trave.

No segundo tempo, a equipe mineira continuou melhor e quase fez o terceiro com Pedro Luca em duas ocasiões. Igor Reis até chegou a balançar as redes naquele que seria um golaço de bicicleta, mas a arbitragem pegou impedimento do jogador. O Juventus só conseguiu chegar com perigo nos dez minutos finais de jogo, mas o goleiro Matheus Mendes fechou o gol quando exigido e garantiu a classificação alvinegra. 2 a 1 placar final.

VEJA OS RESULTADOS DO DIA:

Audax* 1x1 Taboão da Serra (2x1 nos pênaltis)

Avaí 1x1 Água Santa* (1x2 nos pênaltis)

CSA* 1x1 Oeste (2x1 nos pênaltis)

Goiás 0x1 Volta Redonda*

Londrina 3x3 Fluminense* (3x4 nos pênaltis)

Manthiqueira* 2x2 Tubarão (3x2 nos pênaltis)

Portuguesa* 2x1 Nacional

Primavera* 1x1 Desportivo (2x1 nos pênaltis)

Red Bull Brasil* 1x1 Ituano (2x1 nos pênaltis)

São Caetano* 2x0 Flamengo/SP

*Classificados à próxima fase