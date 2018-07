Bate-papo discute falsas verdades sobre desenvolvimento pessoal e profissional

Redação Bem Paraná com assessoria

Será realizado nesta quarta-feira, 25 de julho, às 19 horas, no Café Zurich do shopping Novo Batel, o bate-papo com o coach Rafael Pompeo “Falsas Verdades” sobre as crenças limitantes que muitas vezes impedem ou bloqueiam o desenvolvimento pessoal ou profissional. O evento é gratuito e está previsto para terminar às 20h30. Pompeo ganhou o “Oscar do Coaching” em 2017 pela The Coaching Academy do Reino Unido, onde estudou em Londres.

Serviço:

2.ª Rodada da Conversa sobre Falsas Verdades

Data: 25 de julho (quarta-feira)

Horário: Das 19 às 20h30

Local: Café Zurich, no Shopping Novo Batel – Alameda Dom Pedro II, 255, loja 21/22

Entrada franca