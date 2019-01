Ceará confirma contratação do goleiro Richard do Paraná Clube

Da Redação Bem Paraná com sites

Richard, goleiro do Paraná Clube, deve jogar mesmo pelo Ceará nesta temporada. Segundo o portal O Povo, de Fortaleza, o anúncio deve ser feito ainda neste domingo (13), durante um evento do Ceará, a Feijoada da Arrancada, quando será apresentado o elenco para a temporada.

O portal O Povo apurou que o Alvinegro desembolsou cerca de R$ 1 milhão para adquirir 50% dos direitos econômicos de Richard. Os outros 50% pertencem ao Água Santa-SP.

Richard está no Paraná desde 2017, e já disputou 63 partidas pelo tricolor. Apesar do rebaixamento da série A em 2018, o goleiro foi um dos destaques do time.