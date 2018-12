Centro histórico de Santos ganha vagão que levou ex-presidentes e abre visitas

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Santos (SP) recebeu três vagões de trens históricos que já estão expostos no centro histórico da cidade neste ano.

Os três veículos centenários pertenceram à extinta SPR (São Paulo Railway) e foram cedidos pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) à administração da cidade. Estavam guardados num armazém na Lapa, em São Paulo.

Um deles foi fabricado em 1909 e, luxuoso, era destinado a transportar autoridades como presidentes da República. Possui um banheiro e 16 poltronas estofadas.

De acordo com a prefeitura, o veículo transportou nomes como Getúlio Vargas (1882-1954) e Washington Luís (1869-1957) e estará exposto durante todo o verão com os outros dois no armazém 12A, ao lado da Estação do Valongo –onde há a garagem dos bondes.

O segundo dos vagões era o chamado carro administrativo, produzido em 1913 e usado por funcionários da companhia ferroviária, como técnicos e engenheiros. Comportava 23 pessoas.

Já o terceiro é um Buffet Pullman, de 1922, que foi utilizado pela SPR até 1947 no trajeto entre São Paulo e Santos, entre outros. Abrigava 14 pessoas e tem bar e banheiro.

BOM ESTADO

Diferentemente do que tradicionalmente ocorre quando há a cessão de bens ferroviários, neste caso os três vagões cedidos pelo Dnit estão restaurados e em bom estado de conservação.

Em 2009, os três passaram por restauração completa, que manteve todas as características originais de quando foram produzidos, nas primeiras décadas do século passado.