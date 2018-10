Coritiba vence e está na semifinal do Brasileiro de Aspirantes

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

O Coritiba está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A confirmação da vaga veio na partida diante da Chapecoense, disputado na tarde desta quarta-feira (17), no Couto Pereira. O Coxa venceu por 3 a 1 e ainda contou com o empate na partida entre Santos e Internacional.

Entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Coxa aguarda agora a definição do grupo D.

São Paulo e Vitória já estão classificados, mas duelam nesta quinta-feira para saber quem será o primeiro da chave e, por consequência, o adversário do Coritiba. As datas e horários das partidas semifinais serão definidas na sequência pela CBF.

Comandado pelo técnico Mozart, o Coritiba entrou em campo com: Arthur; Araújo, Geovane, Léo Andrade e Henrique Gelain (Yan Santos); Matheus Bueno e Julio Rusch; Nathan, Thiago Lopes (Luizinho) e Alvarenga (Talysson Lalau); Pablo Thomaz.

Os gols da vitória foram do centroavante Pablo Thomaz (2) e do ponta Nathan. Os dois chegaram a atuar na equipe principal com o técnico Eduardo Baptista, durante a Série B de 2018.

Pelo regulamento do Brasileiro de Aspirantes, cada equipe pode escalar quatro atletas acima de 23 anos. Os demais são jogadores sub-23.