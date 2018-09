Corpo de policial do Bope é enterrado no Rio 

Agência Brasil

O corpo do sargento Carlos Lúcio Neppel de Araújo, de 41 anos, lotado no Batalhão de Operações Especiais (Bope), foi sepultado na tarde deste domingo (2), com honras militares e em clima de revolta e comoção.

O policial do Bope foi atingido com um tiro no peito durante operação na comunidade São Jorge, em Engenheiro Pedreira, no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Ele deixou esposa e duas filhas.O sargento estava no Bope desde 2001.

O corpo foi velado na manhã de hoje no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, subúrbio da cidade, onde ocorreu o enterro.

Com a morte do sargento, segundo balanço da Polícia Militar, já chega a 67 o número de policiais militares assassinados no Rio de Janeiro somente este ano. O Disque Denúncia está recebendo informações que levem a identificação dos envolvidos na morte do sargento pelos telefones 22531177 ou 988 4960 99.

O Disque Denúncia lançou a campanha #Basta que tem por objetivo incentivar o recebimento de denúncias relacionadas à execução de policiais. A campanha oferece R$ 5 mil para qualquer denúncia que leve à captura dos responsáveis.