Dia Mundial do Rock: filmes para assistir, com trilhas que você deve ouvir

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

No dia 13 de julho de 1985, o festival Live Aid reuniu nomes do quilate de U2, Queen, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger, Beach Boys, Madonna, Eric Clapton, Phil Collins e Bob Dylan, para concertos realizados em Londres e na Filadélfia, com o intuito de ajudar pessoas que sofriam de fome na Etiópia. Com o sucesso do projeto, Phil Collins acabou decretando o dia 13, como o "Dia Mundial do Rock".

Para vocês que vão comemorar a data em casa, debaixo das cobertas, eis uma seleção especial com alguns dos filmes sobre rock mais relevantes da história do cinema, e com trilhas igualmente marcantes. Para procurar nos serviços de streaming ou pela internet afora e, além de assistir, literalmente ouvir essas obras!

Quase Famosos (Almost Famous, de Cameron Crowe, 2000)

Sem dúvidas, a escolha mais clichê da lista. Mas impossível ficar indiferente à magia da obra de Cameron Crowe, uma verdadeira declaração de amor à música. Se permita assistir à cena em que o elenco canta Tiny Dancer, do Elton John. Até o coração mais duro amolece...

Singles: Vida de Solteiro (Singles, de Cameron Crowe, 1992)

Mais uma obra de Cameron Crowe que homenageia o rock. Pouco conhecido, o filme conta a história dos encontros e desencontros amorosos de vários casais, tendo a cidade de Seattle (berço do grunge) como pano de fundo. Tim Burton, Eddie Vedder e Chris Cornell fazem pontas expressivas no filme. Um dos longas mais simpáticos da década de 90.

A Fera do Rock (Great Balls Of Fire, de Jim McBride, 1989)

Estrelado por Dennis Quaid e Winona Ryder, o longa conta a polêmica trajetória de Jerry Lee Lewis, do seu início retumbante como astro do rock, até o polêmico casamento com sua prima de 13 anos. Outro filme pouco conhecido, mas que merece atenção.

The Rocky Horror Picture Show (The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman, 1975)

Cult por excelência e marco da década de 70, esse musical revelou os talentos de Susan Sarandon e Tim Curry (mais conhecido como o Pennywise do It, de 1990). Misturando terror, ficção científica e kitsch, mostra a trajetória de um casal que, ao pedir ajuda em um castelo, após o carro estragar no meio da estrada, se depara com o Dr Frank-N-Furter, cientista que é na verdade, um travesti alienígena.

Os Reis do Iê, Iê, Iê (A Hard Day's Night, de Richard Lester, 1964)

Obviamente, seria impossível não colocar algo dos Beatles na lista. O primeiro filme dos Fab Four serviu para catapultar os então garotos à fama mundial e ajudou na popularização da beatlemania. Enfim, um clássico é um clássico.

Pink Floyd - The Wall (Pink Floyd - The Wall, de Alan Parker, 1982)

Baseado no álbum The Wall, do Pink Floyd, o longa é uma viagem filosófica e construída através de metáforas, utilizando as canções do grupo. Uma verdadeira imersão ao som e importância do Pink Floyd.

The Doors - O Filme (The Doors, de Oliver Stone, 1991)

Não é apenas uma cinebiografia, mas uma viagem lisérgica e alucinógena à mente de Jim Morrison. Apesar de várias críticas direcionadas ao filme e à escolha do ator principal, Val Kilmer, é inegável que ele É Jim Morrison em todos os minutos do filme. Uma das grandes interpretações de um rockstar na história do cinema.

Quanto Mais Idiota Melhor (Wayne's World, de Penelope Spheeris, 1992)

Mike Myers e Dana Carvey interpretam dois fãs de heavy metal e apresentadores de um programa independente. Ao receberem um convite para levar a atração para um grande canal, a dupla proporciona alguns dos momentos mais engraçados do cinema nos anos 90.

Alta Fidelidade (High Fidelity, de Stephen Frears, 2000)

Baseado no livro homônimo de Nick Hornby, é uma declaração de amor à música em geral. Conta a história de Rob Gordon (vivido de forma brilhante por John Cusack), dono de uma loja de vinis, que relaciona todos os fatos importantes de sua vida, de traumas a relacionamentos amorosos, através de listas musicais. Uma das melhores adaptações da história do cinema.

Escola de Rock (School of Rock, de Richard Linklater, 2003)

Músico é demitido de banda, vira professor substituto em uma escola, descobre o talento musical de seus alunos e decide inscrevê-los em um festival musical. A história, em si, não chega a inovar, mas o talento de Linklater e o humor certeiro de Jack Black transformaram esse filme em um dos mais clássicos dos anos 2000.

The Runaways - Garotas do Rock (The Runaways, de Floria Sigismondi, 2010)

Estrelado por Kristen Stewart e Dakota Fanning, conta a história da banda The Runaways, que revelou ao mundo Joan Jett (produtora executiva do filme)

The Wonders - O Sonho não Acabou (That Thing You Do!, de Tom Hanks, 1996)

Primeiro filme dirigido por Tom Hanks, narra a trajetória da fictícia banda The Wonders, nos anos 60. Seu dia está ruim? Deixe tocar a faixa That Thing You Do!, e seu humor vai mudar completamente.

Não Estou Lá (I'm Not There, de Todd Haynes, 2007)

Heath Ledger, Christian Bale, Cate Blanchett (esta em uma caracterização perfeita), Richard Gere, Ben Whishaw e Marcus Carl Franklin incorporam Bob Dylan, retratando diversas fases do grande astro.

Cazuza - O Tempo Não Pára (de Sandra Werneck e Walter Carvalho, 2004)

Vivido de maneira intensa por Daniel de Oliveira, o longa é baseado na biografia "Só as Mães são Felizes", de Lucinha Araújo, e escrita por Regina Echeverria. A trilha do filme não está disponível nos serviços de streaming, mas pra compensar, fica o registro ao vivo de um dos maiores poetas do rock nacional.

Somos Tão Jovens (de Antonio Carlos da Fontoura, 2013)

Recheado do que se convém chamar de "licenças poéticas", o filme narra a juventude de Renato Russo, passando pela criação do Aborto Elétrico e, posteriormente, da Legião Urbana. Isso não diminui a qualidade do filme, com Thiago Mendonça dando vida a um Renato muito bem construído.