Escola de profissões de Curitiba oferece curso de pilotagem de drones

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Úteis em diversas atividades e aplicações, os drones ou RPAs são uma tecnologia em franca expansão que tem ganhado um espaço significativo na economia mundial nos últimos anos. Desenvolvidos inicialmente como uma ferramenta militar, os pequenos veículos aéreos comandados remotamente, são capazes de resistir a ambientes hostis, alcançar locais de difícil acesso e possibilitar uma imagem aérea privilegiada.

A eficiência em captar dados oferecida pelos drones atraiu o interesse de indústrias e corporações de diversas áreas, e atualmente o equipamento já é utilizado por instituições na Engenharia Civil, Geociência, Prevenção Ambiental e Logística, além de setores ligados ao aspecto artístico e publicitário, como cinema e fotografia. Atento as tendências do mercado e focado na necessidade de profissionalização gerada por este novo nicho de trabalho, o Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões da América Latina, acaba de lançar o curso Piloto de Drones – Tecnologia e Operação Profissional de RPAS.

Destinado a todos os interessados em adquirir conhecimento e formação de qualidade na área, o objetivo do curso é habilitar profissionais para explorar comercialmente o uso de drones com competência e segurança a partir de uma capacitação dinâmica e efetiva. Para isso, a grade curricular da atividade envolve disciplinas e metodologias baseadas em estudos de caso, práticas de mercado e nas regulamentações vigentes estipuladas pela ANAC. Os conteúdos abordam desde os principais modelos e aplicações da tecnologia, teoria de voo, segurança e checklists, comunicação de tráfego aéreo, navegação e cartas aeronáuticas, até programação de RPAs, fotogrametria e investimento, constituição legal e plano de negócios.

O curso, que tem duração de 4 meses, será comandado por profissionais experientes no segmento, entre eles Northon Amaury Napoleão, especialista em RPAs e robótica; Gabriel Miranda, fotógrafo e film maker especialista em timelapse e imagens aéreas; e Plínio Augusto Araújo de Almeida, instrutor de aerofotogrametria e especialista em operação aerofotogramétrica e cartográfica com drones.

As aulas do curso terão início no dia 15 de outubro e serão realizadas na sede do Centro Europeu no bairro Bigorrilho (Princesa Izabel, 1427), nas terças e quintas, das 19h15 às 22h30. Mais informações no site www.centroeuropeu.com.br ou pelo telefone (41) 3339-6669.