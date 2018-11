Estoque e embalagens lideram na oferta de vagas temporárias em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

De acordo com informações da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) e da Caixa Econômica Federal, em todo o Brasil devem ser abertas mais de 400 mil vagas temporárias até dezembro em setores como indústria, comércio e serviços. O movimento sazonal sempre aumenta nesta época de fim de ano pelas festas de Natal e Ano Novo, quando praticamente todos os setores estão aquecidos.

E em Curitiba, há um grande número de ofertas, segundo o coordenador de Recursos Humanos da RH Nossa, Pedero Gonçalves de Lima. Ele explica que os interessados por estas vagas precisam correr desde agora pois, as novas vagas para fim de ano já estão sendo fechadas. “O forte deste ano será nos setores comerciais, logísticos e de produção. São áreas que estão com volume suficiente para abertura de novas vagas e até dezembro estas vagas só vão aumentar. Muitas contratações já foram efetivadas, porém o volume está tão intenso que novas vagas estão sendo abertas a todo momento", conta,

Lima destaca que de todas as vagas que estão aparecendo com mais frequência neste fim de 2018 posso destacar o setor de estoque e embalagens. Por isso, ele explica que o ideal é ficar atento todos os dias para ver quais são as novidades - principalmente para quem procura por trabalhos temporários.

No Brasil, o crescimento na oferta de vagas temporárias deve ser de 10% em relação ao mesmo período de 2017, quando foram abertas 394,9 mil vagas - portanto as vagas estão aí para quem quer se recolocar no mercado de trabalho!