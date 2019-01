Ex-Athletico, Renan Foguinho acerta com o Giresunspor, da Turquia

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O volante Renan Foguinho está de casa nova na Turquia. Após defender o Adanaspor por mais de três anos, o atleta de 29 anos acertou sua ida para o Giresunspor. Renan Foguinho já foi apresentado oficialmente e treina para estar disponível visando o confronto diante do Eskisehirspor, agendado para o próximo dia 19, no recomeço da Lig A (segunda divisão da Turquia).

Renan Foguinho valoriza o projeto do Giresunspor e confia numa reação do time, que ocupa o 13º lugar da competição nacional. “A expectativa é das melhores possíveis. O clube está investindo e tem um projeto para ir para a Super Liga, que é a elite da Turquia. Espero contribuir para que isso aconteça o mais breve possível Aconteceu uma troca na gestão do clube e também na comissão técnica. Além de mim, outros jogadores foram contratados nessa janela de inverno. Com essas mudanças, a esperança é grande que possamos reagir na competição”, revelou o volante, que atuou em 87 partidas pelo Adanaspor.

Revelado pelo Atlético Paranaense e com passagens também por Atlético Goianiense e XV de Piracicaba, Renan Foguinho enaltece o fato de estar tanto tempo atuando na Europa, em especial na Turquia, país bastante forte no futebol. “Acredito que a maioria dos atletas gostaria de ter essa oportunidade de atuar na Europa. Se manter não é fácil, por isso estar aqui desde 2015 é algo que me deixa feliz. Essa valorização que tive na chegada ao Giresunspor me dá a resposta de que estou fazendo um bom trabalho”, finalizou.