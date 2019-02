Greca destaca importância do equilíbrio entre renovação e experiência

Redação Bem Paraná

O prefeito Rafael Greca prestigiou a posse dos deputados estaduais, na tarde desta sexta-feira (1/2), na Assembleia Legislativa. Antes do início da cerimônia, o prefeito cumprimentou o presidente da casa, o deputado Ademar Traiano (PSDB).

Dos 54 deputados que compõem a Assembleia Legislativa, 22 foram eleitos pela primeira vez. Greca, que estava acompanhado do vice-prefeito Eduardo Pimentel, destacou a importância do equilíbrio entre renovação e experiência.

“A renovação da Assembleia Legislativa é um sinal de esperança da renovação política no Paraná. E a recondução do deputado Traiano à presidência da casa é sinal de que o serviço legislativo do Estado vai funcionar com experiência”, disse o prefeito.