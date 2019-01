Onze pessoas são presas por morte de casal em cumprimento de ordem de cadeia

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) com o apoio da Polícia Militar (PM) deflagrou na manhã desta terça-feira (22/01) em Campo Largo, a Operação Integrada, que visou cumprir nove mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventivos referentes aos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

As investigações iniciaram com apoio do Ministério Público após um crime gravíssimo ocorrido no dia 23 de dezembro de 2018, na rua Iraque no bairro Francisco Gorski, em Campo Largo, quando um casal, uma mulher de aproximadamente 25 anos e um homem identificado como André Junior de Matos, de 26 anos, foi morto com vários tiros de pistola calibre .40 dentro de uma residência.

Investigações realizadas no último mês revelaram que quatro suspeitos tiveram participação direta no duplo homicídio, a mando de um quinto suspeito, Cezar Aparecido Mariano, marido de Lucimara, que já estava preso pelo crime de tráfico de drogas desde 14 de agosto de 20218.

No planejamento do crime foram distribuídas as tarefas entre os envolvidos, cada um com uma função determinada durante a ação: olheiros, motorista e executores. Duas armas de fogo, pistolas calibre .40, de uso restrito das forças de segurança foram utilizadas pelos suspeitos, que, após o crime, voltaram as suas casas como se nada tivesse acontecido, demonstrando dessa forma a frieza no cometimento dos homicídios.

As provas apontaram que os autores fazem parte de um grupo maior que atuava no tráfico de drogas na região da cidade de Campo Largo, e que a motivação do homicídio seria uma briga pelo tráfico. Com os suspeitos foram apreendidos drogas, aparelhos de telefone celular, anotações da “contabilidade do tráfico” e dinheiro em espécie. Os presos foram recolhidos na Delegacia da PCPR da cidade, onde serão interrogados na instrução do inquérito policial.

Ao todo foram empregados na operação 25 policiais civis, 12 policiais militares e sete guardas municipais de Campo Largo.