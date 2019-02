Pela primeira vez, general venezuelano reconhece Guaidó como presidente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O general da divisão de Aviação venezuelana Francisco Yanez postou um vídeo nas redes sociais neste sábado (2) dizendo reconhecer o líder da oposição Juan Guaidó como chefe de Estado da Venezuela, e não mais o ditador Nicolás Maduro.

"Estou me dirigindo a vocês para informá-los que desconheço a autoridade autoritária e ditatorial de Nicolás Maduro e reconheço o deputado Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela", declarou Yánez, que aparece uniformizado no vídeo.

É o primeiro general da ativa a reconhecer Guaidó, presidente eleito da Assembleia Nacional, desde que este se proclamou presidente interino do país, no último dia 23. Na gravação, ele ainda conclama outros militares a desertarem do regime de Maduro.

Yanez é listado como líder de planejamento estratégico na Força Aérea venezuelana. Em sua conta no Twitter, o comando de aviação acusou o general de traição.

O apoio de militares é uma das variáveis chave na balança de poder entre Maduro, que chegou à cadeira presidencial através de eleições contestadas pela comunidade internacional, e o oposicionista Guaidó.

Em manifestação contra a ditadura bolivariana na quarta (30), em Caracas, manifestantes pediam ostensivamente aos militares que permitissem a entrada de ajuda humanitária no país e que deixassem de seguir as ordens de Maduro. Cartazes estampavam a frase "Força Armada, recupera a tua dignidade".

Guaidó, que participou do protesto, tem feito diversos acenos aos militares, como a promessa de um plano de anistia àqueles que desertarem do governo Maduro.

O jovem opositor de 35 anos foi reconhecido como autoridade máxima do país por Brasil, EUA, Colômbia e, mais recentemente, pelo Parlamento Europeu. Ele tem afirmado que pretende apenas chefiar um processo de transição e que não vai se candidatar a presidente.