PM faz operação em rotas de fuga de criminosos na Região Metropolitana

Da Redação Bem Paraná

O 17° Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao 6° Comando Regional da PM, deflagrou a Operação Aliança ontem nas cidades de Mandirituba, Araucária, Contenda e Fazenda Rio Grande. A ação reforça a presença da PM e fiscaliza rotas que podem ser utilizadas para facilitar a fuga e o esconderijo de pessoas suspeitas.

O trabalho abrange as vias urbanas e rodoviárias, com abordagens a pessoas e veículos nos principais eixos das cidades, rotas de acesso e saída de áreas comerciais e residenciais. A operação Aliança ainda conta com reforço de operações aéreas.

De acordo com o supervisor da Operação Capitão Nelson Stocheiro Gonçalves Junior, o nome da operação Aliança foi escolhido devido a integração com os órgãos de segurança pública da região. Para essa tarefa foram aplicados 129 profissionais (policiais militares, guardas municipais e policiais rodoviários federais), 49 viaturas, nove motocicletas e um helicóptero. Além dos três municípios, policiais militares da 1ª CIPM farão patrulhamento bloqueios na área rural de Contenda.

ROTAS - “A Polícia Militar nota que as estradas rurais têm sido usadas como rotas de fuga e de transporte de materiais ilícitos, como tráfico de drogas e circulação de armas. Por isso, haverá momentos em que acontecerão bloqueios de trânsito nas divisas das cidades de Araucária, Contenda, Fazenda Rio Grande e Mandirituba para coibir essa prática e, assim, evitar delitos” acrescentou o capitão.