Polícia Civil do Paraná inicia segunda fase da Operação Verão no Litoral

Começou na terça-feira a segunda fase da Operação Verão 2019 pela Polícia Civil do Paraná. Ao efetivo regular do Litoral, somam-se mais 119 policiais civis. O intuito é reforçar a atuação da Polícia Civil nessa época de veraneio, onde há grande concentração de turistas. A cerimônia de abertura, realizada no auditório do SESC Caiobá, contou com a presença de todos os participantes da Operação Verão.

Os objetivos da Operação Verão são reforçar o efetivo de policiais civis nas delegacias da PCPR no Litoral; equipar as delegacias para oferecer melhores condições de atendimento à população; realizar ações policiais urbanas, rurais e dentro de balneários e pontos turísticos; realizar operações conjuntas com a Polícia Militar nas vias públicas que dão acesso aos balneários, reservas florestais e pontos turísticos.

O efetivo de 119 servidores é composto por 13 delegados, 27 escrivães, 73 investigadores, 3 técnicos em informática e 3 papiloscopistas. Esses atuarão nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Paranaguá.