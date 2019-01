Possibilidade de mais pancadas fortes de chuva seguem até a noite no Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

Temporais, bem típicos de verão, já atingiram muitas cidades do Paraná nesta tarde de quinta-feira (10), desde o Norte, passando pela região Central e Sul e a Grande Curitiba. Mas, nas próximas horas, segue com possibilidade de mais pancadas fortes de chuva e raios em vários pontos do Estado, alerta o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Na sexta-feira (11), o eixo da frente fria avança lentamente pelo Rio Grande do Sul. No Paraná, as condições atmosféricas pouco se alteram, ou seja, o tempo abafado proporciona a formação de áreas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas (raios) nas diversas regiões do Estado entre a tarde e a noite.