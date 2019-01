PSG e Barcelona esquentam disputa para contratar meia holandês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diversos jornais da Europa e Holanda noticiam neste sábado que Barcelona e PSG esquentaram a disputa para contratar o meio-campista Frenkie De Jong junto ao Ajax. Uma definição sobre o futuro do jogador deve ocorrer nos próximos dias.

De acordo com o jornal holandês "Telegraaf", representantes do PSG se reuniram com o Ajax nos últimos dias e avançaram na conversa para contratar o meia. O clube francês estaria disposto a pagar um valor próximo aos 75 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) pretendidos pelos holandeses.

Atento à movimentação do PSG, o Barcelona também conseguiu uma reunião para tratar sobre Frenkie De Jong. De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", representantes do clube catalão, entre eles o presidente Josep Maria Bartomeu, conversaram com agentes do jogador e reafirmaram a intenção de contratá-lo.

Segundo a publicação, o valor que o Barcelona está disposto a pagar por De Jong também é próximo ao pretendido pelo Ajax. O clube catalão, porém, utilizou o encontro para tentar convencer que o projeto oferecido na Espanha é melhor do que o do PSG.

Atualmente com 21 anos, De Jong disse recentemente que espera por uma definição sobre a sua situação. "Às vezes acho que gostaria que isso acabasse (as especulações). Não tomarei uma decisão precipitada, mas gostaria que minha situação fosse resolvida rapidamente", afirmou.