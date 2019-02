Qatar domina Japão e vence a Copa da Ásia com 100% de aproveitamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Qatar ratificou a excelente campanha na Copa da Ásia justamente na partida mais decisiva. Nesta sexta-feira (1º), com uma atuação dominante, a seleção do país sede do próximo Mundial venceu o Japão por 3 a 1 e conquistou pela primeira vez o torneio continental.

Almoez Ali, Abdulaziz Hatem e Akram Afif anotaram os gols que deram o troféu aos catarianos, enquanto Minamino descontou para os nipônicos.

O título comprova a excelente fase da seleção do Qatar, que vai disputar no meio do ano a Copa América e terá como adversários Argentina, Paraguai e Colômbia. O Japão também vem ao Brasil e pega Chile, Equador e Uruguai.

Durante os sete jogos, a equipe anotou 19 gols e sofreu apenas 1, justamente na final. Sem figurar entre as favoritas ao título, a equipe sai consagrada do torneio nos Emirados Árabes Unidos.

A vitória foi construída ainda na primeira etapa. Aos 12min, após troca de bola consistente entre praticamente todo o time, Almoez Ali dominou dentro da área e virou uma meia-bicicleta para superar o goleiro rival e abrir o placar. Quinze minutos depois, Abdulaziz Hatem acertou grande chute de fora da área e ampliou.

O Japão ensaiou uma reação ao diminuir com Minamino, mas o Qatar manteve a postura agressiva e sacramentou o título aos 38min da etapa final.

Com a ajuda do VAR, a arbitragem marcou toque de mão na bola e deu pênalti para a equipe do Oriente Médio. Akram Afif deslocou Gonda com categoria e fechou o marcador para o Qatar.