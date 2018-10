Rua da Cidadania do Pinheirinho terá festa para a criançada neste sábado

SMCS

As crianças que moram no Pinheirinho têm mais uma oportunidade para comemorar o Dia das Crianças. A Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai levar atividades recreativas gratuitas para a Rua da Cidadania Pinheirinho, neste sábado (27/10).

Esta será a última festa do Dia das Crianças da Prefeitura neste ano. As atrações serão das 10h às 18h. Será um dia repleto de atividades para as crianças com brinquedos infláveis, jogos gigantes, oficinas, atividades esportivas e apresentações artísticas.

A Rua da Cidadania Pinheirinho fica na Avenida Winston Churchil, 2.033.

Rua XV de Novembro

No sábado (27/10) pela manhã também serão feitas as tradicionais ações de lazer e recreação do Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro.

Das 9h às 14h, entre as praças Osório e Santos Andrade, estarão disponíveis brincadeiras com jogos gigantes, pintura em bobina de papel e pingue-pongue.

Tudo gratuito e com acompanhamento de instrutores da Smelj. Em caso de chuvas o evento é adiado.

Talento Jovem

No bairro Água Verde a atração são as apresentações artísticas do Talento Jovem, que serão feitas na Praça Afonso Botelho, na Rua Engenheiros Rebouças.

Adolescentes e jovens de 15 a 29 anos farão apresentações artísticas e musicais gratuitas para o público. O festival será das 13h às 18h com entrada franca.

Tatuquara

O Clube da Gente Tatuquara terá um aulão de hidroginástica, neste sábado (27/10), para os alunos que praticam a atividade no local durante a semana. O aulão visa integrar as diferentes turmas e será feito das 8h às 10h.

Das 8h às 12h, o Clube da Gente Tatuquara também terá atividades gratuitas de dança, balé, hip-hop e artes para os moradores da região. As inscrições são feitas na hora.

Domingo

Por conta do segundo turno das eleições para presidente, a Smelj não vai fazer as atividades do Lazer nas Arcadas e Lazer no Centro Cívico, que sempre são oferecidas aos domingos.

Mas quem gosta de dança tem um bom programa para domingo (28/10). O Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz, terá apresentações gratuitas de dança. Grupos da cidade se apresentam das 14h às 18h.

Programação do fim de semana

Sábado (27/10)

Lazer na XV

Horário: 9h às 14h

Local: Calçadão da XV, entre as praças Osório e Santos Andrade, Centro

Aulão de hidroginástica

Horário: 8h às 10h

Local: Clube da Gente Tatuquara (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 1.001, Tatuquara)

Vôlei 4x4

Horário: 9h às 13h

Local: CEL Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha)

Linha do Lazer

Horário: 14h às 17h

Local: Rua João de Deus Flores de Paula, Cajuru. Serão feitas atividades de recreação com cama elástica, jogos gigantes e perna de pau.

Lazer na Regional

Horário: 14h às 17h

Local: CEL Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Bolttin, 289, Pinheirinho)

Domingo (28/10)

Dança Circular

Horário: 14h às 18h

Local: CEL Dirceu Graeser - Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco, 2.333, Centro)