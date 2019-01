Senadora da Califórnia vai tentar candidatura democrata à Presidência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora democrata Kamala Harris, da Califórnia, anunciou nesta segunda-feira (21) que vai disputar a candidatura de seu partido à Presidência dos EUA durante participação no programa de TV Good Morning America, da rede ABC.

Harris, 54, que é filha de imigrantes da Jamaica e da Índia e uma estrela em ascensão no Partido Democrata, está em seu primeiro mandato como senadora.

Crítica das políticas imigratórias do presidente Donald Trump, a senadora entra na disputa de 2020 como a candidata democrata que mais se parece com a base do partido, cada vez mais diversa e composta de mulheres, jovens e minorias.

"Vamos fazer isso juntos. Vamos reivindicar nosso futuro. Para nós, para nossos filhos e para nosso país", afirmou em um vídeo de campanha lançado para coincidir com sua participação televisiva.

"Tenho a experiência única de ter sido uma líder no governo local, no governo estadual e no governo federal", afirmou ela no programa.

O anúncio coincide ainda com o feriado de Martin Luther King Jr. nos EUA.

Após dois mandatos como promotora em San Francisco (2004-2011), Harris foi eleita duas vezes procuradora-geral da Califórnia (2011-2017), tornando-se a primeira mulher e primeira negra a ocupar o cargo.

Em janeiro de 2017 tomou posse como senadora pela Califórnia, a primeira mulher de ascendência do Sudeste Asiático e a segunda negra na história a ocupar um assento na Câmara alta, após Carol Moseley Braun.

Ela se tornou popular entre ativistas liberais por seu duro questionamento de funcionários do governo Trump, como o indicado para a Suprema Corte Brett Cavanaugh, durante sessões no Senado.

Sua campanha irá focar na redução do alto custo de vida para a classe média, em mudanças nos sistemas de imigração e de justiça criminal e em um sistema de saúde para todos.

Também disputam a indicação do Partido Democrata as senadoras Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand e Julián Castro, ex-secretário de Habitação no governo Obama.