Setran moderniza sistemas e altera horário de atendimento

SMCS

A partir do próximo dia 16, a Superintendência de Trânsito (Setran) terá novo horário de atendimento ao público na sede do centro, na Rua Benjamin Constant, 157.



A unidade passará a funcionar entre 8h e 14 horas, na mesma faixa de horário do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran). Até a mudança, o funcionamento da unidade central segue das 8h30 às 17h. Já o horário de atendimento nos núcleos da Setran, nas administrações regionais, será ampliado em meia hora, passando a ser das 8h às 14 horas (hoje é das 8h30 às 14h).



“Não haverá prejuízo aos cidadãos. Todos os serviços seguirão disponíveis na sede e nas unidades descentralizadas da Setran nas Ruas da Cidadania, assim como a solicitação de informações”, ressalta a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

As alterações fazem parte do processo de modernização no sistema atendimento do órgão, que passará a ofertar serviços por meio de um portal, dispensando a necessidade de deslocamento às unidades físicas.



“Nossa equipe técnica está finalizando os ajustes necessários para muitos dos serviços e, em breve, poderemos anunciar novidades para o usuário”, adianta a superintendente de Trânsito. Também está em fase de testes um sistema de gestão de processos que permitirá a análise digital de recursos.



Mais agilidade

Dos cerca de 24 mil atendimentos mensais ao público da Setran, mais de 15 mil são prestados na sede. Com a mudança de horário, oito guichês funcionarão simultaneamente durante todo o período, para garantir o pleno atendimento ao público que procura o órgão para fazer a indicação de condutor, entrar com recurso relativo a um auto de infração emitido pela Setran ou solicitar a emissão de credencial para idosos, entre outras demandas.

O remanejamento de horários possibitará a agilização de procedimentos com a digitalização de todas as informações do órgão, garantindo mais transparência e rapidez no cadastramento, tramitação, julgamento e publicidade com os resultados dos processos referentes a indicação de condutor, recursos de defesa da autuação e aqueles encaminhados às Juntas Administrativas de Recursos de Infração (Jari).