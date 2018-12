Sport define novo presidente e terá Milton Cruz como técnico em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terça-feira (18) foi de novidades na Ilha do Retiro. Além de eleger Milton Bivar como novo presidente para os anos de 2019 e 2020, o Sport já definiu também quem comandará a equipe na próxima temporada: Milton Cruz, ex-São Paulo e que estava sem clube desde setembro, quando deixou o Figueirense.

Esta é a segunda equipe do Nordeste que será comandada por Milton. Na temporada de 2017, ele foi o comandante do Náutico -onde permaneceu por apenas 12 jogos. Logo em seguida, assumiu o Figueirense, seu último clube.

Candidato da chapa Sport do Povo, Milton Bivar foi escolhido com folga pelos sócios do Sport: 2477 votos, contra apenas 329 de Eduardo Carvalho. Votos brancos e nulos somaram 25.

A eleição na Ilha do Retiro, aliás, foi inédita, sem concorrentes da situação, uma vez que Augusto Carreras desistiu da disputa e retirou a candidatura há duas semanas -deixando a briga para Milton Bivar e Eduardo Carvalho.

Milton Bivar terá como principais objetivos recolocar o Sport na elite do futebol brasileiro e ajustar as finanças do clube, que já deve quatro meses de salários aos jogadores.